Спектакль Плотник

Премьера пластического спектакля «Плотник» по пьесе Лидии Головановой

Мастерская Брусникина с гордостью представляет премьеру моноспектакля «Плотник» по пьесе Лидии Головановой, созданного режиссёром Алексеем Мартыновым. Это пластическая поэма-размышление о принятии и обретении себя в условиях неопределенности.

«Плотник» — это история о том, как простые, но осмысленные действия могут привести к внутреннему спокойствию и глубинному пониманию смысла жизни. Эскиз спектакля был успешно представлен на Питчинге Мастерской Брусникина в 2024 году. Спектакль стал результатом творческого сотрудничества между режиссёром Алексеем Мартыновым и хореографом Александром Шуйским.

Физический театр в новом прочтении

Спектакль создан в жанре физического театра, соединяющего драматическое и танцевальное искусство. Здесь текст и движение сливаются в единый выразительный язык, обеспечивая зрителю глубину восприятия. Пластика, разработанная Шуйским, не просто иллюстрирует слова, а раскрывает их изнутри, давая возможность зрителям прочувствовать физическую сторону размышлений героини.

Слово от режиссёра

Алексей Мартынов, режиссер спектакля, говорит: «В этом спектакле я исследую, как через работу руками — пусть неуклюжую, пусть впервые — человек может заново выстроить связь с собой. Когда почва уходит из-под ног, физический труд возвращает ощущение устойчивости и реальности».

«Нас поддержала галерея, работающая с художниками, которые воссоздают архаику в новом пластическом языке. В этом неожиданном пересечении нашей работы и их творчества проступает стремление нащупать связь времён, сохранить форму и переплавить её в смысл», — добавляет он.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, которое предложит вам задуматься о глубоких вопросах жизни и искусства.