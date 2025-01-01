Меню
Плотник
Киноафиша Плотник

Спектакль Плотник

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль «Плотник»: Путешествие в мир физического театра

Алексей Мартынов представляет свой новый спектакль в жанре физического театра. В этом уникальном произведении слово неразрывно связано с пластическим действием и движением. Хореография становится мощным средством художественной выразительности, отражающим внутреннее состояние героев.

О чем спектакль?

Текст пьесы погружает зрителя в медитацию, используя подробные детали, ощущения фактуры и материалов. Через движение и восприятие этого движения «Плотник» восстанавливает контакт с реальностью такой, какая она есть. Это спектакль без тревоги, суеты и бесконечного потока идей и информации.

Премьера и предшествующие показы

Эскиз спектакля был представлен на Питчинге Мастерской Брусникина в 2024 году и уже успел привлечь внимание театральной общественности.

Что ожидать зрителям?

Зрители смогут насладиться глубокой эмоциональной палитрой и уникальной хореографией, которая будет говорить сама за себя. Это шанс увидеть, как физика театра может передать самые тонкие нюансы человеческих переживаний.

Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального опыта!

Режиссер
Алексей Мартынов
В ролях
Анжелика Катышева

Сентябрь
30 сентября вторник
20:00
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
от 1500 ₽

