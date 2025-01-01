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Plotnik82, Вдовин. Акустика пополам
Киноафиша Plotnik82, Вдовин. Акустика пополам

Plotnik82, Вдовин. Акустика пополам

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Акустический концерт: Алексей Вдовин и Дмитрий Дубров

Приглашаем вас на совместный акустический концерт двух самобытных авторов отечественной авторской песни: Алексея Вдовина и Дмитрия Дуброва (Plotnik82).

Алексей Вдовин: новое дыхание русского рока

Алексей Вдовин, представляющий команду «НедРа» из Москвы, заслуженно считается одним из главных открытий на русскоязычной сцене последних лет. Его яркие и «цепляющие» песни находят отклик у ценителей «русского рока». Алексей активно участвует в фестивалях авторской песни, его выступления охватывают всю страну — от Калининграда до Владивостока.

Дмитрий Дубров: голос Воронежа

Дмитрий Дубров, более известный под псевдонимом Plotnik82, родом из Воронежа. Он не только автор и исполнитель, но и лауреат Грушинского фестиваля. Дмитрий ведет популярный YouTube-канал «Уговорил» и участвует в различных музыкальных проектах. Его песня «Смерть глотает блесну» была исполнена такими звездами отечественного рока, как «АнимациЯ», «Алиса» и «25/17». Это подчеркивает его влияние и важность на музыкальной сцене.

Не пропустите!

Этот концерт — уникальная возможность услышать талантливых музыкантов и насладиться атмосферой авторской песни в живом исполнении. Убедитесь сами, как звучит современный русский рок в интерпретации двух ярких исполнителей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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