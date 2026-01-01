Plotnik82 в Санкт-Петербурге

Концерт к 8 марта в Санкт-Петербурге

Скоро в Санкт-Петербурге пройдет восхитительный концерт, который не оставит равнодушным поклонников авторской песни и инструментального сопровождения. На одной сцене выступят талантливый автор и исполнитель Дмитрий Дубров и виртуозная флейтистка Алла Лужецкая.

О Дмитрии Дуброве

Дмитрий Дубров — лауреат Грушинского фестиваля и ведущий популярного YouTube-канала «Уговорил». Его творчество охватывает множество музыкальных стилей, а песня «Смерть глотает блесну» стала настоящим хитом благодаря исполнению таких звёзд, как АнимациЯ, Алиса и 25/17.

Алла Лужецкая - соратница по музыке

Алла Лужецкая — флейтистка, чье мастерство завораживает любого слушателя. В прошлом участница известной группы «Fleur», она придаёт каждому музыкальному проекту неповторимое обаяние и глубину.

Где и когда

Концерт пройдет 8 марта в Арт Холле на Сытнинской, 14. Начало в 19:00. Не упустите возможность насладиться живым исполнением и уникальной атмосферой!