Plotnik82 и Алла Лужецкая

Дмитрий Дубров Plotnik82 и флейтистка Алла Лужецкая (ex-Fleur) с программой новых и лучших песен

Клуб «Nebar» в Перми готов принять уникальный дуэт: творческий тандем Дмитрия Дуброва и флейтистки Аллы Лужецкой. Вместе они представят специальную программу, включающую новые и лучшие песни.

Дмитрий Дубров: талант и признание

Дмитрий Дубров — не только автор и исполнитель, но и лауреат Грушинского фестиваля. Он также является ведущим YouTube-канала «Уговорил», где делится своими музыкальными находками. Песня «Смерть глотает блесну», написанная им, уже стала хитом и исполнялась известными группами, такими как «АнимациЯ», «Алиса» и «25/17». Это подтверждает высокий уровень его творчества.

Алла Лужецкая: магия флейты

Алла Лужецкая — флейтистка, чье мастерство делает любое музыкальное выступление особенным. Она известна как участница легендарной группы «Fleur», где проявила весь свой талант и артистизм. Сегодня её игра на флейте в сочетании с авторской песней станет ярким событием для всех поклонников глубокой музыки и поэзии.

Не пропустите это удивительное событие, которое обещает быть незабываемым для всех любителей современной музыки и авторской песни!