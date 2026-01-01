Оповещения от Киноафиши
Plotnik82 и Алла Лужецкая
Киноафиша Plotnik82 и Алла Лужецкая

Plotnik82 и Алла Лужецкая

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О концерте

Дмитрий Дубров Plotnik82 и флейтистка Алла Лужецкая (ex-Fleur) с программой новых и лучших песен

Клуб «Nebar» в Перми готов принять уникальный дуэт: творческий тандем Дмитрия Дуброва и флейтистки Аллы Лужецкой. Вместе они представят специальную программу, включающую новые и лучшие песни.

Дмитрий Дубров: талант и признание

Дмитрий Дубров — не только автор и исполнитель, но и лауреат Грушинского фестиваля. Он также является ведущим YouTube-канала «Уговорил», где делится своими музыкальными находками. Песня «Смерть глотает блесну», написанная им, уже стала хитом и исполнялась известными группами, такими как «АнимациЯ», «Алиса» и «25/17». Это подтверждает высокий уровень его творчества.

Алла Лужецкая: магия флейты

Алла Лужецкая — флейтистка, чье мастерство делает любое музыкальное выступление особенным. Она известна как участница легендарной группы «Fleur», где проявила весь свой талант и артистизм. Сегодня её игра на флейте в сочетании с авторской песней станет ярким событием для всех поклонников глубокой музыки и поэзии.

Не пропустите это удивительное событие, которое обещает быть незабываемым для всех любителей современной музыки и авторской песни!

Купить билет на концерт Plotnik82 и Алла Лужецкая

В других городах
Март
Апрель
14 марта суббота
19:00
Nebar. Perm Пермь, Советская, 54
от 1200 ₽
17 апреля пятница
19:30
Другой Z-бар Самара, Фрунзе, 111
от 1200 ₽

