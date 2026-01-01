18 лет вместе с ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ

В 2026 году группа ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ отметит свое совершеннолетие грандиозными концертами в столицах. Это будет замечательное событие для всех поклонников их творчества. За долгие годы существования группа создала уникальный мир, где музыка, идеи и образы переплетаются в честных и откровенных произведениях.

От панк-рока до любви и мира

За 18 лет пути ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ прошла путь от оголтелых панк-рокеров до утвердившихся певцов, поющих о любви и мире. Их песни остаются актуальными и близкими сердцам зрителей.

Отметим вместе

В свой восемнадцатый день рождения музыканты готовы поделиться с вами своими бесценными словами и эмоциями. Не упустите возможность стать частью этого важного события в истории группы!