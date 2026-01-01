Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Площадь Восстания
Билеты от 800₽
Киноафиша Площадь Восстания

Площадь Восстания

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте

18 лет вместе с ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ

В 2026 году группа ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ отметит свое совершеннолетие грандиозными концертами в столицах. Это будет замечательное событие для всех поклонников их творчества. За долгие годы существования группа создала уникальный мир, где музыка, идеи и образы переплетаются в честных и откровенных произведениях.

От панк-рока до любви и мира

За 18 лет пути ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ прошла путь от оголтелых панк-рокеров до утвердившихся певцов, поющих о любви и мире. Их песни остаются актуальными и близкими сердцам зрителей.

Отметим вместе

В свой восемнадцатый день рождения музыканты готовы поделиться с вами своими бесценными словами и эмоциями. Не упустите возможность стать частью этого важного события в истории группы!

Купить билет на концерт Площадь Восстания

Помощь с билетами
Март
7 марта суббота
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 800 ₽

В ближайшие дни

Jazz Burlesque
18+
Танцевальный Музыка
Jazz Burlesque
19 апреля в 20:00 Magnus Locus
от 8000 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
17 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Леван Ломидзе & Blues Cousins
18+
Блюз
Леван Ломидзе & Blues Cousins
28 марта в 21:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше