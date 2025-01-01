Концерт Ploho в клубе Factory 3

О группе

Ploho — это постпанк/нью-вейв формация, основанная в Новосибирске в 2013 году. С моментальной популярностью среди любителей жанра в России, группа завоевала сердца поклонников благодаря своему характерному лоу-фай звучанию.

Музыка и стиль

В своих композициях Ploho мастерски сочетает сибирский холод и чувство одиночества с яркими элементами пост-панка 80-х. Их тексты романтизируют мир простых людей, живущих в серых хрущёвках, и идут по привычным улицам вашего города. Каждая песня превращает обыденность и кажущуюся незначительность жизни в нечто особенное, как и серый градиент бетонного мегаполиса.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и атмосферой, которые подарит этот концерт.