Премьера комедии Льва Толстого «Плоды просвещения» от режиссера Георгия Цхвиравы

Режиссер Георгий Цхвирава приглашает вас на уникальную премьеру пьесы Льва Николаевича Толстого «Плоды просвещения», которая состоится в нашем театре. Эта работа не так широко известна, как его величайшие произведения, но, безусловно, заслуживает внимания.

Неизвестная сторона Толстого

Лев Толстой — это имя на устах миллионов. Он остается одним из самых читаемых писателей в мире, но его творчество не ограничивается «Войной и миром» или «Анной Карениной». «Плоды просвещения» — это комедия, написанная в 1889 году, которая была создана в необычных условиях. Дочери писателя нашли наброски пьесы, изначально названной «Исхитрилась» или «Ниточка оборвалась», и решили устроить домашний спектакль с участием всей семьи и друзей.

Премьера в Ясной Поляне

Толстой одобрил идею и даже вносил изменения в текст во время репетиций. Премьера состоялась в его гостиной в Ясной Поляне, и это событие стало частью семейной истории великого писателя. Одна из особенностей пьесы — присутствие мистицизма. Все персонажи, включая хозяина дома, увлечены спиритизмом, а служанка Татьяна использует это в своих целях.

Темы, актуальные и сегодня

В «Плодах просвещения» Толстой умело подшучивает над своими семейными отношениями, что делает пьесу особенно интересной. Среди прочих тем в произведении звучит тема отцов и детей, что всегда актуально. Кроме того, пьеса затрагивает вопросы здоровья и отношения к болезням — темы, которые стали особенно важными после недавней пандемии.

Не упустите возможность увидеть эту редкую работу Толстого на сцене. Премьера «Плодах просвещения» — это не только театральное событие, но и приглашение задуматься о сложных вопросах жизни и отношений, которые волнуют человечество на протяжении веков.