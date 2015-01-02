Спектакль Пленные духи

Абсурдистская история любви и отношений

История непростых отношений Александра Блока, Андрея Белого и Любови Менделеевой хрестоматийна. Братья Пресняковы устраивают постмодернистскую игру с известным сюжетом, где главные герои превращаются в персонажей «Балаганчика». Олег Анищенко обостряет и без того абсурдные ситуации, превращая реальную жизнь Блока и Белого в нескончаемый парад гэгов.

Нереальная любовь и трагедия в Шахматово

«Пленные духи» Анищенко — это история нереальной любви и отношений, возникшая в звездном пространстве и внезапно материализовавшаяся в Шахматово. Стилистика черно-белого кино, абсурдистская эстетика, сумасшедшая клоунада — все это постепенно вскрывает глубокую личную трагедию каждого персонажа и ставит вопросы: как далеко можно зайти в попытке устроить счастье близкого человека? Насколько агрессивным может быть дружеское вмешательство?