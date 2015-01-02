Меню
Пленные духи
Билеты от 1000₽
Киноафиша Пленные духи

Спектакль Пленные духи

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Абсурдистская история любви и отношений

История непростых отношений Александра Блока, Андрея Белого и Любови Менделеевой хрестоматийна. Братья Пресняковы устраивают постмодернистскую игру с известным сюжетом, где главные герои превращаются в персонажей «Балаганчика». Олег Анищенко обостряет и без того абсурдные ситуации, превращая реальную жизнь Блока и Белого в нескончаемый парад гэгов.

Нереальная любовь и трагедия в Шахматово

«Пленные духи» Анищенко — это история нереальной любви и отношений, возникшая в звездном пространстве и внезапно материализовавшаяся в Шахматово. Стилистика черно-белого кино, абсурдистская эстетика, сумасшедшая клоунада — все это постепенно вскрывает глубокую личную трагедию каждого персонажа и ставит вопросы: как далеко можно зайти в попытке устроить счастье близкого человека? Насколько агрессивным может быть дружеское вмешательство?

Режиссер
Олег Анищенко
В ролях
Вадим Соколов
Любовь Ярлыкова
Антон Белов
Олег Анищенко
Анна Рыкова

Декабрь
7 декабря воскресенье
20:00
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
от 1000 ₽

