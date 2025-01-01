«Пленные духи» братьев Пресняковых в постановке Владимира Агеева

Спектакль «Пленные духи» – это, безусловно, одно из самых ярких творений режиссера Владимира Агеева. Его мастерство было отмечено «Золотой маской» в номинации «Приз зрительских симпатий». Пьеса, написанная в жанре анекдота братьями Пресняковыми, была поставлена Агеева с удивительной яркостью и изяществом, что характерно для итальянской комедии дель арте.

Необычный любовный треугольник

В спектакле разворачиваются удивительные события, о которых, вероятно, не догадывались сами классики – Александр Блок и Андрей Белый. Фантазия Пресняковых создает оригинальный любовный треугольник, в который попадают оба поэта, их будущая муза Любовь Менделеева, а также сам Дмитрий Иванович Менделеев. Эта на первый взгляд нелепая, но очень смешная и неожиданно возвышенная история заставляет зрителей задуматься о гениях и их порой странных отношениях.

Слово режиссера

«Дуракаваляние какое-то», – с улыбкой замечает Агеев. Тем не менее, он уверен в правдивости сюжета в ментальном смысле. «Гении такие и есть. Во многом чокнутые, ненормальные, во многом – дети…» – добавляет он, подчеркивая сложность и многогранность творческих личностей.

Память о Владимире Агеева

Артисты театра посвящают этот спектакль памяти Владимира Агеева, оставившего значимый след в отечественном театре.