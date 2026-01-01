Оповещения от Киноафиши
18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы PLAZMA в клубе «Джаггер»

В клубе «Джаггер» состоится яркий концерт популярной группы PLAZMA. За плечами коллектива — миллионные тиражи альбомов и первые строчки хит-парадов. Группа известна своим уникальным музыкальным вкусом и эрудицией, что позволяет им смело экспериментировать с различными стилями.

PLAЗMA сохраняет свой фирменный звук, сочетая мелодичную танцевальную музыку с романтическим вайбом. В программе концерта прозвучат известные хиты, такие как «Take My Love», «Lonely», «Mystery» и многие другие, которые, безусловно, порадуют поклонников поп-рока и танцевальной музыки с глубокой лирикой.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением группы, заряженным эмоциями и хорошим настроением!

В других городах
Апрель
18 апреля суббота
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
10 августа в 21:30 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Взрослый стендап
18+
Юмор
Взрослый стендап
25 марта в 20:00 Butcher & Banker
от 1290 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
3 марта в 17:00 Police Station
от 600 ₽
