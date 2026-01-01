Концерт группы PLAZMA в клубе «Джаггер»

В клубе «Джаггер» состоится яркий концерт популярной группы PLAZMA. За плечами коллектива — миллионные тиражи альбомов и первые строчки хит-парадов. Группа известна своим уникальным музыкальным вкусом и эрудицией, что позволяет им смело экспериментировать с различными стилями.

PLAЗMA сохраняет свой фирменный звук, сочетая мелодичную танцевальную музыку с романтическим вайбом. В программе концерта прозвучат известные хиты, такие как «Take My Love», «Lonely», «Mystery» и многие другие, которые, безусловно, порадуют поклонников поп-рока и танцевальной музыки с глубокой лирикой.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением группы, заряженным эмоциями и хорошим настроением!