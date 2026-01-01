Группа PLAZMA – денди российской поп-сцены

Группа PLAZMA – первая российская поп-группа, которая запела на английском языке для русской аудитории. Этот смелый шаг принес им любовь и признание поклонников от Калининграда до Владивостока. Их песни стремительно вошли в чарты музыкальных радиостанций и телеканалов, став настоящими хитами.

Основателями группы являются Роман Черницын (вокал, музыка, тексты) и Максим Постельный (бэк-вокал, клавиши, музыка, аранжировки). Эти талантливые музыканты не боятся экспериментировать. Они смело смешивают различные музыкальные стили – от синти-попа до поп-рока, оставаясь верными мелодичной и танцевальной музыке, которая так любимая современными романтиками.

Кавер-версии и хитовые альбомы

Отдельной слабостью музыкантов стали авторские каверы на золотые хиты известных групп, таких как A-Ha и Depeche Mode. Эти «экскурсы в прошлое» часто вызывают громкие овации и общее подпевание поклонников, которые также испытывают ностальгию по своим кумирам.

Два первых альбома группы PLAZMA получили статус «платиновых», а общий тираж составил более 1 миллиона копий. Это подтверждает не только востребованность их музыки, но и высокий уровень творческого подхода к написанию песен и аранжировке.

Не упустите возможность увидеть живое выступлениеPLAЗMA и окунуться в атмосферу качественной музыки и ярких эмоций!