Концерт группы Plazma в Lюstra Bar

Музыкальная группа Plazma даст концерт в баре Lюstra Bar в Москве. Эта известная российская синти-поп и евро-поп группа была основана в Волгограде и за более чем 30 лет существования зарекомендовала себя как один из ярчайших коллективов на отечественной сцене.

История и достижения

Plazma известна своей мелодичной танцевальной музыкой с элементами поп-рока. Группа выпустила несколько альбомов и собрала в своей репертуаре множество хитов, таких как «Take My Love», «Lonely», «Save», «Black Would Be White» и «Jump In My Car». Все эти песни нашли отклик у слушателей и стали любимыми у поклонников разных поколений.

Для кого этот концерт?

Концерт группы Plazma будет интересен всем поклонникам синти-попа и евро-попа. Не упустите возможность насладиться живым выступлением культового коллектива и зарядиться энергией их музыки.

Приходите в Lюstra Bar за наслаждением музыкой и хорошим настроением!