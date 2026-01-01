Скоро в прокате «Пропасть»
Plazma. Все хиты
18+
О концерте

Концерт группы Plazma в Нижнем Новгороде

Группа Plazma, известная как одна из самых ярких представителей российской поп-сцены, приглашает вас на захватывающий концерт! С момента своего появления она завоевала тысячи поклонников, став символом мелодичной танцевальной музыки.

Plazma покорила зрителей своей уникальной способностью соединять различные музыкальные стили. В репертуаре группы можно услышать как синти-поп, так и поп-рок. Лидеры коллектива, Роман Черницын и Максим Постельный, не боятся экспериментировать, предлагая новые звучания и неожиданную интерпретацию знакомых мелодий.

Группа стала первой на российской поп-сцене, кто начал петь на английском для русской аудитории. Это решение принесло ей славу и известность от Калининграда до Владивостока. Их песни стремительно покоряли чарты, становясь настоящими хитами, которые услышали миллионы!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться незабываемыми впечатлениями!

10 октября суббота
19:30
Руки вверх! Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 23
от 2200 ₽

