Plazma. Все хиты

Концерт группы «Plazma» в Руки Вверх! Баре

6 марта на сцене Руки Вверх! Бар в Перми выступит легендарная группа «Plazma». Этот коллектив известен своими англоязычными хитами, такими как «Take My Love», «You’ll Never Meet an Angel» и «Lonely». Группа, которая написала и исполнила десятки мощных композиций, станет ярким украшением вечера.

Посетители смогут насладиться живым исполнением известных треков, включая настоящие хиты: «Mystery» и «Save». В этот вечер их музыка прозвучит на расстоянии вытянутой руки!

Дискотека 90-х

Перед концертом и после него зрителей ждет дискотека 90-х с ведущим. Восстановите атмосферу тех лет и продолжите вечер в компании любимых танцевальных мелодий.

Рекомендации для гостей

Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, во время концерта обслуживание будет ограничено, и акции бара не действуют.

Сбор гостей: с 18:00.

Начало концерта: 19:00.

Условия входа

Танцпол: вход без посадочного места.

Столы: место за столом. Для предотвращения подсадки выкупайте весь стол.

Бронировать столы по билетам на концерт можно до 20:00.

После мероприятия можно продолжить отдых в баре, при наличии свободных мест стол можно будет продлить.

Возрастные ограничения и дресс-код