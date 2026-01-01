Оповещения от Киноафиши
Отмена
Plazma. Все хиты
Киноафиша Plazma. Все хиты

Plazma. Все хиты

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы «Plazma» в Руки Вверх! Баре

6 марта на сцене Руки Вверх! Бар в Перми выступит легендарная группа «Plazma». Этот коллектив известен своими англоязычными хитами, такими как «Take My Love», «You’ll Never Meet an Angel» и «Lonely». Группа, которая написала и исполнила десятки мощных композиций, станет ярким украшением вечера.

Посетители смогут насладиться живым исполнением известных треков, включая настоящие хиты: «Mystery» и «Save». В этот вечер их музыка прозвучит на расстоянии вытянутой руки!

Дискотека 90-х

Перед концертом и после него зрителей ждет дискотека 90-х с ведущим. Восстановите атмосферу тех лет и продолжите вечер в компании любимых танцевальных мелодий.

Рекомендации для гостей

Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, во время концерта обслуживание будет ограничено, и акции бара не действуют.

  • Сбор гостей: с 18:00.
  • Начало концерта: 19:00.

Условия входа

  • Танцпол: вход без посадочного места.
  • Столы: место за столом. Для предотвращения подсадки выкупайте весь стол.

Бронировать столы по билетам на концерт можно до 20:00.

После мероприятия можно продолжить отдых в баре, при наличии свободных мест стол можно будет продлить.

Возрастные ограничения и дресс-код

  • Вход строго 18+. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт.
  • Дресс-код: нельзя в спортивных штанах.
  • Посещение мероприятия может быть отказано в состоянии сильного опьянения.
«Plazma»

Купить билет на концерт Plazma. Все хиты

Март
6 марта пятница
19:00
Руки вверх! Пермь, Сибирская, 16
от 2200 ₽

