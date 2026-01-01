Оповещения от Киноафиши
Plazma. Все хиты
Концерт группы Plazma в Екатеринбурге

7 марта на сцене Руки Вверх! Бар в Екатеринбурге оборвется нотами танцевальной поп-музыки. Группа PLAZMA, известная своими мощными хитовыми композициями, презентует праздничный концерт. На сцене прозвучат такие песни, как «Take My Love», «You’ll Never Meet an Angel», «Lonely», «Mystery» и «Save». Эти зажигательные треки заставят зрителей двигаться в ритме вечера.

Дискотека 90-х

До и после выступления вас ждет Дискотека 90-х с ведущим. Не упустите шанс окунуться в атмосферу зажигательных танцев и любимых мелодий. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Информация для гостей

  • Сбор гостей начинается с 17:00;
  • Начало концерта - 18:00;
  • Для танцпола вход без посадочного места;
  • Для столов - место за столом. Чтобы избежать подсадки, рекомендуется выкупать весь стол.

Бронь столов осуществляется только по билетам на концерт до 19:00. После этого можно продлить время на отдых, забронировав стол на необходимый срок в баре или при наличии свободных мест.

Вход и правила

Вход на мероприятие строго 18+. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт. Обратите внимание на дресс-код: спортивные штаны не допускаются. Также напоминаем, что мы можем отказать в посещении, если вы находитесь в состоянии сильного опьянения.

Март
7 марта суббота
18:00
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
от 2200 ₽

Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
21 марта в 18:30 Руки вверх!
от 1100 ₽
Sqwoz Bab
16+
Хип-хоп
Sqwoz Bab
10 апреля в 19:00 Свобода
от 3200 ₽
Stand Up на опыте
18+
Юмор
Stand Up на опыте
19 марта в 20:00 Pravda Bar
от 1000 ₽
