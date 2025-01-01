Plazma. Все хиты

15 ноября в 19:30 на сцене Руки Вверх! Бар в Строгино пройдет живое сольное выступление легендарной группы “PLAZMA”. Эта группа известна своими мощными англоязычными хитами, такими как “Take My Love”, “You’ll Never Meet an Angel”, “Lonely”, “Mystery” и “Save”. Подготовьтесь к незабываемому вечеру!
После концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, которая подарит вам ту самую атмосферу ностальгии. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание будет ограничено, а акции и скидки бара не действуют.
Также обратите внимание, что мы имеем право отказать в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения. Не упустите шанс провести вечер под зажигательную музыку группы “PLAZMA” и окунуться в атмосферу 90-х!