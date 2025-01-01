Plazma. Все хиты

Сольный концерт группы “PLAZMA” в Баре в Строгино!

15 ноября в 19:30 на сцене Руки Вверх! Бар в Строгино пройдет живое сольное выступление легендарной группы “PLAZMA”. Эта группа известна своими мощными англоязычными хитами, такими как “Take My Love”, “You’ll Never Meet an Angel”, “Lonely”, “Mystery” и “Save”. Подготовьтесь к незабываемому вечеру!

Дискотека 90-х и атмосфера праздника

После концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, которая подарит вам ту самую атмосферу ностальгии. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание будет ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Важно знать

Сбор гостей: 18:00

18:00 Начало концерта: 19:30

19:30 Бронь стола: до 21:00 (по возможности)

до 21:00 (по возможности) Стол не является депозитным, указанная сумма за столом – это только посадочное место.

Вход: строго 18+

строго 18+ Паспорт потребуется, если вы выглядите моложе 18 лет.

Дресс-код: запрещены спортивные штаны.

Также обратите внимание, что мы имеем право отказать в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения. Не упустите шанс провести вечер под зажигательную музыку группы “PLAZMA” и окунуться в атмосферу 90-х!