Plazma. Все хиты

Сольное выступление группы PLAZMA в РукиВВерх! Баре

21 сентября на сцене РукиВВерх! Бар на Тверской пройдет сольное выступление легендарной группы PLAZMA. Эта группа известна своими мощными англоязычными хитами, среди которых можно выделить такие популярные треки, как «Take My Love», «You’ll Never Meet an Angel», «Lonely», «Mystery» и «Save».

Дискотека 90-х и атмосферные вечера

Перед и после концерта вас ждет Дискотека 90-х с зажигательным ведущим. Настоящая атмосфера ностальгии и веселья гарантирована!

Информация для зрителей

Сбор гостей: 18:00

18:00 Начало концерта: 19:00

19:00 Бронь стола: на время концерта — до 21:00. После этого можно будет продолжить отдых, забронировав стол на необходимое время по телефону +7 (499) 322 42 42 или в баре, при наличии свободных мест.

на время концерта — до 21:00. После этого можно будет продолжить отдых, забронировав стол на необходимое время по телефону или в баре, при наличии свободных мест. Важно: места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом — это просто посадочное место (не депозит).

места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом — это просто посадочное место (не депозит). Вход: строго 18 +. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт.

строго 18 +. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт. Дресс-код: запрещены спортивные брюки. Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением и атмосферой 90-х! Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и сделать заказы.