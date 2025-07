Plazma. Все хиты

Сольное выступление группы Plazma в Нижнем Новгороде

24 октября на сцене РукиВВерх! Бар в Нижнем Новгороде состоится сольное выступление легендарной группы Plazma. Эта группа известна своими мощными англоязычными хитами, среди которых настоящие музыкальные шедевры: «Take My Love», «You’ll Never Meet an Angel», «Lonely», «Mystery» и «Save».

Дискотека 90-х и атмосфера праздника

До и после концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, что создаст ту самую незабываемую атмосферу, полную ностальгии и веселья. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы.

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что во время концерта обслуживание будет ограничено, акции и скидки бара не действуют. Сбор гостей начнется в 18:00, а само выступление начнется в 19:30. Бронь стола на время концерта возможна до 21:00.

Условия посещения

Обратите внимание, что места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом равняется посадочному месту (не депозит). Вход на мероприятие строго с 18 лет. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт. Дресс-код: запрещены спортивные штаны. Мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы будете в состоянии сильного опьянения.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Plazma и погрузиться в атмосферу 90-х!