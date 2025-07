Plazma. Концерт по заявкам

Концерт Plazma в «16 Тонн»: выбираем лучшие хиты вместе!

На этот раз группа Plazma приглашает вас на уникальный концерт в клубе «16 Тонн», где зрители смогут сформировать программу из лучших образцов танцевальной музыки! Выбор за вами — в социальных сетях артистов можно голосовать за свои любимые песни.

Ваши любимые хиты

Не забудьте включить в свой список такие хиты, как «Take My Love», «Lonely», «Mystery», «You’ll Never Meet An Angel», «Sweetest Surrender» и «One Life». Эти композиции уже успели завоевать сердца миллионов слушателей и занять первые строчки хит-парадов.

Идеальная формула успеха

В дуэте Роман Черницын и Максим Постельный нашли идеальную алхимическую формулу «золотого» поп-хита. Их музыка сочетает в себе лёгкий романтический вайб, трогательную лирику и зажигательность, что делает каждое выступление незабываемым.

Эксперименты и стиль

Группа Plazma обладает редким для российской поп-сцены музыкальным вкусом и эрудицией. Они не боятся экспериментировать, смело смешивая стили от синти-попа до поп-рока, при этом не изменяя своей главной цели — создавать мелодичную танцевальную музыку. Магия их живых выступлений только возрастает, и вы сможете убедиться в этом на концерте!

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события — приходите и выбирайте свои любимые композиции вместе с Plazma!