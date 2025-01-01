Меню
Plazma. День рождения Романа Черницына
Билеты от 1500₽
Plazma. День рождения Романа Черницына

Plazma. День рождения Романа Черницына

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Большой концерт группы PLAZMA в честь дня рождения Романа Черницына

Приглашаем всех поклонников неординарного звучания на грандиозный концерт группы PLAZMA, приуроченный ко дню рождения их харизматичного фронтмена Романа Черницына. Эта легендарная команда, ставшая настоящим поп-феноменом нулевых, готова представить все свои лучшие хиты в одной программе.

Возрождение классики

Группа PLAZMA, известная своими англоязычными хитами, умело захватила сердца слушателей на рубеже тысячелетий. Миллионные тиражи и первые строчки хит-парадов стали доказательством уникальности творчества дуэта Романа Черницына и Максима Постельного.

Музыка, которая захватывает

Энергия, исходящая от фронтменов PLAZMA в их клипах, завораживала зрителей. Мелодии, такие как «Take my love never dying», легко запоминаются, а их особая атмосфера заставляет аудиторию напевать знакомые строки. Группа не боится экспериментировать и смело смешивает стили от синти-попа до поп-рока, создавая мелодичную танцевальную музыку.

Квинтэссенция эмоций

Концерты PLAZMA — это не просто звуки, а настоящая магия. Если песня «уносит» слушателя в своё музыкальное путешествие, значит, это идеальный алхимически выверенный хит. Живое исполнение только усиливает эту магию, даря зрителям незабываемые эмоции.

Программа концерта

В программе ожидаются все хиты группы, включая «Take My Love», «Lonely», «Mystery», «You'll Never Meet An Angel», «Sweetest Surrender», «One Life» и многие другие. Зрители смогут насладиться настоящим живым звуком, профессиональным live-бэндом и, конечно же, любимыми песнями.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу зажигательной музыки, трогательной лирики и легкой романтики на этом незабываемом концерте!

7 ноября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1500 ₽

