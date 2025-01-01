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Plazma. Большой сольный концерт
Билеты от 2500₽
Киноафиша Plazma. Большой сольный концерт

Plazma. Большой сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Легенды российской поп-сцены на сольном концерте в Brooklyn Bowl!

Настоящие легенды российской поп-сцены, создатели таких хитов, как «Take My Love», «You’ll Never Meet an Angel», «Lonely», «Mystery» и «Save», отправляются в тур с сольным концертом в Brooklyn Bowl! Это уникальная возможность насладиться живым исполнением любимых композиций.

Когда и где?

Концерт состоится в Brooklyn Bowl, который славится своей атмосферой и отличным звуком. Открытие для гостей в 19:00, а начало выступления в 20:00.

Как подготовиться к концерту?

Рекомендуем приходить заранее, чтобы успеть сделать заказы за столиками и занять лучшие места поближе к сцене. Обратите внимание, что за столами можно заказать еду и напитки, в то время как на танцполе будут доступны только напитки.

Продолжительность и помощь

Продолжительность концерта составит 80 минут. Если у вас возникнут вопросы или нужна помощь в выборе столика, вы можете позвонить по номеру: +7 (991) 779-10-9712:00 до 23:00 МСК).

Не упустите шанс увидеть своих кумиров в живую и насладиться незабываемыми моментами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Brooklyn Bowl Москва, б-р Дмитрия Донского, 1, ТРЦ «Северное сияние», 3 этаж
20:00 от 2500 ₽

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