Plazma. Большой сольный концерт

Легенды российской поп-сцены на сольном концерте в Brooklyn Bowl!

Настоящие легенды российской поп-сцены, создатели таких хитов, как «Take My Love», «You’ll Never Meet an Angel», «Lonely», «Mystery» и «Save», отправляются в тур с сольным концертом в Brooklyn Bowl! Это уникальная возможность насладиться живым исполнением любимых композиций.

Когда и где?

Концерт состоится в Brooklyn Bowl, который славится своей атмосферой и отличным звуком. Открытие для гостей в 19:00, а начало выступления в 20:00.

Как подготовиться к концерту?

Рекомендуем приходить заранее, чтобы успеть сделать заказы за столиками и занять лучшие места поближе к сцене. Обратите внимание, что за столами можно заказать еду и напитки, в то время как на танцполе будут доступны только напитки.

Продолжительность и помощь

Продолжительность концерта составит 80 минут. Если у вас возникнут вопросы или нужна помощь в выборе столика, вы можете позвонить по номеру: +7 (991) 779-10-97 (с 12:00 до 23:00 МСК).

Не упустите шанс увидеть своих кумиров в живую и насладиться незабываемыми моментами!