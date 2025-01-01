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Plazma. Большой сольный концерт
Киноафиша Plazma. Большой сольный концерт

Plazma. Большой сольный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Группа Plazma. Сольный концерт легенды поп-сцены в Санкт-Петербурге

Настоящие легенды российской поп-сцены, создавшие множество англоязычных хитов, таких как «Take My Love», «You’ll Never Meet an Angel», «Lonely», «Mystery» и «Save», готовятся к большому сольному концерту в штаб-квартире Сергея Жукова в Санкт-Петербурге!

Когда и где?

Концерт состоится в уютной атмосфере легендарного места. Запуск гостей начнется в 18:00, а само мероприятие стартует в 19:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы успеть заказать напитки и закуски за вашими столиками, а также занять лучшие места, если у вас билеты на танцпол.

Обслуживание и рекомендации

Обратите внимание, что ожидание заказов может занять более 30 минут, а обслуживание во время концерта будет ограничено. Поэтому лучше не откладывать заказы на потом!

Дресс-код и правила входа

Дресс-код: спортивные штаны и костюмы не допускаются. Обратите внимание, что в случае сильного опьянения мы оставляем за собой право отказать во входе без возврата стоимости билетов.

Не упустите возможность насладиться живым концертом и атмосферой, которую могут подарить только настоящие мастера сцены!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 ноября
Руки вверх! Санкт-Петербург, Московский просп., 111
19:00 от 2000 ₽

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