Plazma. Большой сольный концерт

Группа Plazma. Сольный концерт легенды поп-сцены в Санкт-Петербурге

Настоящие легенды российской поп-сцены, создавшие множество англоязычных хитов, таких как «Take My Love», «You’ll Never Meet an Angel», «Lonely», «Mystery» и «Save», готовятся к большому сольному концерту в штаб-квартире Сергея Жукова в Санкт-Петербурге!

Когда и где?

Концерт состоится в уютной атмосфере легендарного места. Запуск гостей начнется в 18:00, а само мероприятие стартует в 19:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы успеть заказать напитки и закуски за вашими столиками, а также занять лучшие места, если у вас билеты на танцпол.

Обслуживание и рекомендации

Обратите внимание, что ожидание заказов может занять более 30 минут, а обслуживание во время концерта будет ограничено. Поэтому лучше не откладывать заказы на потом!

Дресс-код и правила входа

Дресс-код: спортивные штаны и костюмы не допускаются. Обратите внимание, что в случае сильного опьянения мы оставляем за собой право отказать во входе без возврата стоимости билетов.

Не упустите возможность насладиться живым концертом и атмосферой, которую могут подарить только настоящие мастера сцены!