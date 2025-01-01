Playingtheangel. Большой концерт. Живой звук

Концерт группы PLAYINGTHEANGEL в клубе Base

Клуб Base приглашает всех ценителей живой музыки на захватывающий концерт группы PLAYINGTHEANGEL. Этот коллектив известен своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы индустриального рока и мощные музыкальные выступления.

Хиты, которые покорили аудиторию

В программе концерта — самые популярные треки группы, которые уже успели завоевать любовь слушателей. Если вы поклонник динамичного звучания и ярких эмоций, этот вечер обещает стать настоящим музыкальным событием.

Не пропустите!

Спешите стать частью этого зрелищного шоу! Концерт PLAYINGTHEANGEL — это отличная возможность зарядиться энергией и насладиться живым исполнением любимых хитов.