Событие в мире музыки: PlayBack в Новосибирске

PlayBack – харизматичная шоу рок-кавер-группа из сердца Сибири, которая представляет собой уникальное сочетание любимых хитов в авторской обработке. Объединив талантливых музыкантов и артистов, группа обещает погрузить зрителей в атмосферу зажигательной музыки и неповторимого живого звучания.

Что ожидать от концерта

Каждое выступление PlayBack — это не просто концерт, а настоящее событие, полное ярких эмоций и музыкальной магии. Группа предлагает своим слушателям знакомые мелодии, исполненные в оригинальных аранжировках. Погружение в мир рок-классики и современных хитов не оставит равнодушным даже самого взыскательного зрителя.

Уникальность выступлений

PlayBack славится своим мастерством живого исполнения и энергией на сцене. Артисты не только исполняют известные композиции, но и делают это с долей творчества, подчеркивая индивидуальность каждой песни. Каждый концерт – это шоу, где соединяются музыка, харизма и непередаваемая атмосфера.

Для кого это шоу?

Концерт PlayBack идеально подойдёт как настоящим любителям рок-музыки, так и тем, кто просто хочет хорошо провести время в компании друзей. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых треков, погрузившись в мир качественного звука и ярких эмоций!

Подготовьтесь к невероятному музыкальному приключению с PlayBack и удивитесь тому, как привычные хиты могут зазвучать по-новому!

Новосибирск, 26 сентября
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 600 ₽

