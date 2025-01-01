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О концерте/спектакле

Энергия Сибири: Концерт рок-кавер-группы PlayBack

Приглашаем вас на незабываемый вечер с харизматичной шоу рок-кавер-группой PlayBack! Эта группа, родом из сердца Сибири, порадует зрителей любимыми хитами в авторской обработке.

Живое звучание и уникальная атмосфера

PlayBack предлагает неповторимое живое инструментальное звучание, которое не оставит равнодушным ни одного меломана. Каждое выступление группы - это настоящая энергетическая бомба, способная зарядить позитивом на весь вечер.

Что ждать от концерта?

На концерте вы услышите как классические рок-хиты, так и современные композиции, переосмысленные в уникальном стиле группы. Ожидайте искрометных соло и запоминающихся моментов, которые сделают ваш вечер незабываемым!

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника. Приходите с друзьями и готовьтесь к погружению в мир качественной музыки и хорошего настроения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 2 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
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