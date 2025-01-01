Меню
Play So Hot
Play So Hot

Play So Hot

18+
18+

О концерте/спектакле

Погружение в мир PLAY SO HOT!

Мы обещали, что будет горячо, и не можем дождаться, чтобы поделиться с вами первыми подробностями о вечеринке от PLAY SO HOT! Это не просто событие — это настоящая ночная феерия, которая затмит все ваши предыдущие впечатления.

Уникальная сцена и атмосферные впечатления

Заходим прямо в сердце танцпола, где вас ждет уникальная сцена на 360 градусов! Это значит, что каждый зритель сможет ощутить себя частью шоу, находясь под постоянным фокусом лучших артистов. Вы сможете наслаждаться каждым битом и движением со всех сторон.

Музыка от ведущих диджеев

Кто, как не лучшие диджеи, создаст идеальное музыкальное сопровождение для этой незабываемой ночи? За пультом будут:

  • BUZSQUEZ
  • ROSSE
  • //ALPHA

Эти исполнители знают толк в том, как сделать вечер по-настоящему незабываемым.

Ночь абсолютного отрыва

Приготовьтесь к ночи абсолютного отрыва! Вы точно не забудете этот опыт, где смело стираются границы между артистом и зрителем. Создайте свои воспоминания в атмосфере единения и энергии! Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

