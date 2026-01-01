Пластика и движение под диско!
Пластика и движение под диско!

Возраст 16+

О выставке

Мастер-класс «Пластика и движение под диско!» в Казани

Театр «Балтийский дом» приглашает вас на мастер-класс, который пройдет на площадке Творческой лаборатории «Угол» в Казани. Это событие связано с атмосферой их новой постановки «И никаких но!». Участники смогут насладиться уникальным опытом, связавшим театральное искусство и энергию музыки эпохи диско.

Что ожидать на мастер-классе

Мастер-класс будет посвящен практическому занятию по сценическому движению и раскрепощению. Под руководством опытных педагогов участники смогут поработать над своей координацией и пластикой, овладев ритмами и эстетикой диско.

Для кого предназначен мастер-класс

Программа ориентирована как на любителей танцев, так и на тех, кто интересуется актерским мастерством. Вы сможете развить свои навыки и получить новые впечатления в дружелюбной атмосфере.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события, которое обязательно оставит яркие впечатления! Следите за новостями театра и присоединяйтесь к увлекательным занятиям!

Июнь
6 июня суббота
15:00
Творческая лаборатория «Угол» Казань, Парижской Коммуны, 25/39

