Вечер одноактных опер Джакомо Пуччини в Мариинском театре

Мариинский театр приглашает зрителей на незабываемый вечер, посвященный одноактным операм Джакомо Пуччини: «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки». Эти произведения, ставшие классикой мирового оперного искусства, обещают погрузить зрителей в мир сильных эмоций, страсти и драматургии.

«Плащ» (Il tabarro)

«Плащ» — это опера в одном действии, написанная Джакомо Пуччини по либретто Дж. Адами, основанному на пьесе Д. Гольда. Действие происходит на барже, пришвартованной к берегу Сены. Главная героиня Жоржетта, молодая жена владельца баржи Микеле, ведет тайные встречи с любовником Луиджи. Напряжение нарастает, когда Микеле начинает подозревать жену в неверности.

Премьера оперы состоялась 14 декабря 1918 года в Нью-Йорке, а в России она была впервые исполнена в Мариинском театре 17 апреля 2003 года под управлением Валерия Гергиева. «Плащ» является первой частью оперного «Триптиха», в который также входят «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки».

«Сестра Анжелика»

Действие «Сестры Анжелики» разворачивается в женском монастыре, где ни разу не звучит мужской голос. Пуччини создает музыкальную драму о женской психике и материнской любви. Опера полна контрастов — от идиллического пейзажа монастыря до глубокой психологической драмы, когда сестра Анжелика сталкивается с потерей своего ребенка.

Основной темой оперы являются вина и прощение. Ария сестры Анжелики «Senza mamma» считается одной из самых красивых сопрановых арий в мировом репертуаре. Премьера «Сестры Анжелики» также состоялась в 1918 году, но она долгое время оставалась в тени других частей «Триптиха». В 2003 году в Мариинском театре опера была поставлена целиком, став настоящим событием для российской публики.

«Джанни Скикки»

«Джанни Скикки» — единственная комическая опера Пуччини, которая привлекает зрителей своей остроумной и захватывающей сюжетной линией. Она основана на реальных событиях, связанных с Джанни Скикки, который обманом завладел наследством. Опера наполнена динамичными ансамблями и яркими музыкальными темами, раскрывающими характеры героев.

В Мариинском театре «Джанни Скикки» исполняется в один вечер с «Сестрой Анжеликой». Постановка отражает общий художественный замысел, создавая контраст между черным одеянием семьи Буозо и яркими цветами Скикки. Эмоциональная насыщенность и комизм оперы делают ее не только развлекательной, но и глубоко философской.

Все три оперы исполняются на итальянском языке с синхронными титрами на русском и английском языках. Не упустите возможность стать частью этого театрального события, которое обещает великолепные музыкальные впечатления и сильные эмоции!