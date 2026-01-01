Планеты Маленького Принца

6+
О выставке

Маленький принц: волшебство на сцене Пермоского Планетария

Присоединяйтесь к увлекательному спектаклю на основе знаменитой поэтической сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц». Эта история о добре и долге захватывает сердца зрителей всех возрастов.

Спектакль предлагает уникальную возможность увидеть, как устроена Солнечная система. Вы сможете познакомиться с планетами и их спутниками, узнать о метеоритах и астероидах, а также побывать на Марсе и в глубинах Вселенной. Этот яркий визуальный и эмоциональный опыт напомнит о вечных ценностях дружбы и любви.

Не пропустите шанс стать частью этой невероятной истории. Спектакль «Маленький Принц» – это не просто представление, а настоящая сказка, которая оставит незабываемые впечатления.

Июнь
3 июня среда
15:00
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 250 ₽
13 июня суббота
12:00
от 250 ₽

В ближайшие дни

Полнокупольный художественный фильм «Покрышкин. Формула Победы»
6+
Исторический Лекция

Полнокупольный художественный фильм «Покрышкин. Формула Победы»

22 июня в 15:00 Планетарий
от 250 ₽
Полнокупольная программа «Космонавтика для детей»
6+
Естественно-научные Лекция

Полнокупольная программа «Космонавтика для детей»

12 июня в 12:00 Планетарий
от 250 ₽
Полнокупольная программа «Планеты Солнечной системы»
6+
Естественно-научные Лекция

Полнокупольная программа «Планеты Солнечной системы»

17 июня в 15:00 Планетарий
от 250 ₽
