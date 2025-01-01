Погружение в мир «Planeta Vina»

«Planeta Vina» — это инновационная творческая вселенная, созданная командой группы «кирпичи» и их единомышленниками. В этом уникальном проекте гармонично сочетаются элементы стоунер-фантасмогории и петербургского разгильдяйства, что обещает незабываемый опыт для зрителей.

Что вас ждет на концерте?

На этом удивительном мероприятии состоится презентация сразу двух новых альбомов. Зрители могут ожидать насыщенное звучание «грязных» гитар и лирическое повествование от первого лица. Это не просто концерт, а истинное погружение в музыкальную атмосферу, где каждая нота становится частью уникального опыта.

Приготовьтесь к увлекательному путешествию

Не забудьте взять с собой космические ложки — они понадобятся для полного погружения в эту метафорическую вселенную. Известно, что ракета до обеда на Землю не вернется, но жители «планеты вина» с нетерпением ждут вас и готовы поделиться своими музыкальными открытиями.