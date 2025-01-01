Planeta Vina (сайд-проект «Кирпичей»)

Погружение в мир «Planeta Vina»

«Planeta Vina» — это новая творческая вселенная, созданная участниками группы «КИРПИЧИ» и их союзниками. В этом проекте гармонично переплетаются стоунер-фантасмогория и петербургское разгильдяйство, что привносит в музыку уникальный колорит и характер.

Что вас ждет на концерте?

На мероприятии состоится презентация сразу двух альбомов. Зрителей ожидает множество «грязных» гитарных соло и лирическое повествование от первого лица. Это не просто концерт, а увлекательное путешествие в мир музыки и поэзии.

Кто на сцене?

Команду составляют участники группы «КИРПИЧИ»: Васи Васин на ритм-гитаре и Вадик Нос на ударных инструментах. Главным вокалистом выступает Игорь Дагон, который является не только певцом, но и действующим литератором, радиоведущим и хард-стайл диджеем. Его многообразный опыт делает каждое выступление уникальным.

Не забудьте взять с собой инновационные «космические ложки»! Ваше путешествие на «планету вина» будет незабываемым, даже если ракета до обеда на Землю не вернется. Жители этой музыкальной вселенной уже ждут вас!