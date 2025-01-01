Меню
Planeta Vina (сайд-проект «Кирпичей»)
Билеты от 1200₽
Киноафиша Planeta Vina (сайд-проект «Кирпичей»)

Planeta Vina (сайд-проект «Кирпичей»)

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир «Planeta Vina»

«Planeta Vina» — это новая творческая вселенная, созданная участниками группы «КИРПИЧИ» и их союзниками. В этом проекте гармонично переплетаются стоунер-фантасмогория и петербургское разгильдяйство, что привносит в музыку уникальный колорит и характер.

Что вас ждет на концерте?

На мероприятии состоится презентация сразу двух альбомов. Зрителей ожидает множество «грязных» гитарных соло и лирическое повествование от первого лица. Это не просто концерт, а увлекательное путешествие в мир музыки и поэзии.

Кто на сцене?

Команду составляют участники группы «КИРПИЧИ»: Васи Васин на ритм-гитаре и Вадик Нос на ударных инструментах. Главным вокалистом выступает Игорь Дагон, который является не только певцом, но и действующим литератором, радиоведущим и хард-стайл диджеем. Его многообразный опыт делает каждое выступление уникальным.

Не забудьте взять с собой инновационные «космические ложки»! Ваше путешествие на «планету вина» будет незабываемым, даже если ракета до обеда на Землю не вернется. Жители этой музыкальной вселенной уже ждут вас!

16 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00

