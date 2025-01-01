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Планета Моезмон
Билеты от 1000₽
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Спектакль Планета Моезмон

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка для всей семьи по мотивам А. С. Экзюпери «Маленький принц»

Спектакль вдохновлён произведением «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Зрителей ожидает необычная история о фермере, который на одинокой планете выращивает дождевые облака. Это не просто сказка, а глубокая аллегория о детских переживаниях и их влиянии на взрослую жизнь.

Сюжет и персонажи

Главный герой, фермер, ведёт уединённый образ жизни, пока к нему не прилетает почтальон с загадочным письмом. Их встреча становится поворотным моментом, открывающим тайну, способную изменить всю жизнь почтальона. Спектакль поднимает важные темы дружбы, ответственности и внутреннего роста.

Эмоциональный опыт

Сюжет спектакля раскрывает детские переживания, которые отражаются в нашем взрослом восприятии мира. Зрителям предоставляется возможность не только пережить эти чувства, но и переосмыслить их в контексте своей жизни. Увлекательная и полудетективная история погружает в мир эмоций и размышлений.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
19:00 от 1000 ₽
9 августа
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
19:00 от 1000 ₽
23 августа
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Планета Моезмон Планета Моезмон

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