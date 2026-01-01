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Планета людей
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Киноафиша Планета людей

Спектакль Планета людей

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Событие в театре Современник: гостевой спекталкь «Планета людей»

Готовьтесь к захватывающему спектаклю «Планета людей», который пройдет в театре «Современник» и создан по мотивам одного из самых проникновенных произведений Антуана де Сент-Экзюпери. Представление обещает стать ярким сочетанием живого звука, джазовых ритмов и музыки, способствующих легкой и уютной атмосфере.

Уникальная форма спектакля

На сцене будет выступать музыкальная группа, которая создаст особое звучание. Паузы между песнями позволят зрителям не только поаплодировать, но и задуматься о важных вопросах жизни. Подобно моментам, когда на концерте возникают откровенные разговоры, герои спектакля собираются в ресторане, раскрывая свои эмоции и мысли о любви, счастье, печалях и надеждах.

Вечные вопросы о человечности

Каждый из персонажей делится сокровенными историями, задаваясь вопросами: что такое человек? В чем наше предназначение? Спектакль исследует, что значит быть человеком на этой земле, а также природу души — одинокой пустыни или оазиса, способного дарить любовь и поддержку. Мы все рождаемся талантливыми, но нередко теряем веру в себя. Где же та точка невозврата к своей истинной сущности?

Персонаж и его внутренний мир

Герой спектакля — профессиональный летчик, который испытал на себе страх и силу человеческой воли. Он облетел планету и увидел её красоту, но его постоянно волнует вопрос о месте человека во Вселенной. Что такое «Планета людей» и как прожить свою уникальную жизнь не теряя себя? Спектакль предлагает взглянуть на жизнь с высоты птичьего полета и, следуя за автором «Маленького принца», утверждает, что жизнь человека на нашей планете бесценна.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление!

Режиссер
Андрей Сидельников
В ролях
Софья Андреева
Владимир Шабельников
Иван Байкалов
Григорий Сергеенко
Григорий Татаренко

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Сентябрь
27 сентября воскресенье
18:00
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17

Фотографии

Планета людей Планета людей Планета людей

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