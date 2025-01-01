Меню
Планета людей
Киноафиша Планета людей

Спектакль Планета людей

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 16+
Продолжительность 160 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по повести «Маленький принц» в Театре Суббота: философия под звуки джаза

В Театре «Суббота» пройдет уникальный спектакль по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. На сцене оживут джазовые ритмы в сопровождении музыкальной группы, создавая атмосферу, которая пленит зрителей.

Жизненные истории и важные вопросы

Во время спектакля герои, собравшись в ресторане, делятся своими историями и размышлениями о человеческой природе и предназначении. Паузы между песнями становятся площадкой для глубоких разговоров о жизни, любви и смысле существования.

Музыка как способ самовыражения

Спектакль следует за идеями Сент-Экзюпери, сочетая музыкальные номера и философские размышления. Кому-то из зрителей это покажется знакомым, а кто-то сможет открыть для себя новые грани произведения, стирая границы между музыкой и театром.

Для любителей глубоких размышлений

«Маленький принц» будет интересен тем, кто ценит музыкальные постановки и стремится к глубоким размышлениям о жизни. Не упустите возможность увидеть этот спектакль, где каждая нота несет в себе философский заряд.

Февраль
17 февраля вторник
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1900 ₽

Фотографии

Планета людей Планета людей Планета людей Планета людей Планета людей Планета людей Планета людей

