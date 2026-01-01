Уникальная экскурсия в театре имени Товстоногова

В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова пройдет авторская программа заслуженного деятеля искусств России Ирины Шимбаревич. Гримерная Кирилла Лаврова, восстановленная после реконструкции театра, открылась для посетителей. Лавров был известным советским актёром второй половины XX века, чьи образы на сцене и в кино ассоциировались с его личностью.

Программа будет интересна тем, кто увлекается историей российского театра и жизнью замечательных актёров. В гримерной хранятся вещи, которые дают возможность узнать больше о биографии артиста — любящего людей и театр.

История гримерной

Гримерная Кирилла Юрьевича Лаврова была восстановлена в закулисной части БДТ после реконструкции театра и открылась для посетителей в сентябре 2015 года, накануне 90-летия со дня рождения артиста.

Кирилл Лавров — актер поколения

Кирилл Лавров — один из самых известных советских актеров второй половины XX века, настоящий герой своего времени. Его образы на сцене и в кино были настолько достоверны, что общественность ассоциировала их с личностью самого актёра. Лавров завоевал сердца космонавтов и моряков, строителей и военных, политиков и футболистов.

Воссоздание истории

На сцене Большого драматического театра Кирилл Лавров провел более полувека, и этот театр стал для него вторым домом. Памятные вещи, хранящиеся в гримерной, позволяют воссоздать богатую биографию артиста и открывают зрителям мир Лаврова — трогательного, романтичного и искренне любящего людей и театр.

О программе «Планета Лавров»

Авторская программа «Планета Лавров» — это инициатива театроведа и заместителя художественного руководителя БДТ по общественно-просветительской и исследовательской деятельности, Ирины Шимбаревич.

Ирина Шимбаревич служит в Большом драматическом театре с 1978 года. Одиннадцать лет она работала рядом с Георгием Товстоноговым в качестве помощника главного режиссера по литературной части. После ухода Товстоногова Ирина Николаевна многие годы работала с Кириллом Лавровым. Сегодня она продолжает просветительскую деятельность, сохраняя историю БДТ и его труппы.

Внимание! Количество мест в группе ограничено: в программу «Планета Лавров» могут отправиться только 12 зрителей.