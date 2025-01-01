Меню
Планета для музыкантов: Мэджикул, Blizkey, Rozalia
16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Музыкальный праздник в Москве: фестиваль «Планета для музыкантов»

12 сентября клуб «Урбан» станет площадкой для захватывающего фестиваля «Планета для музыкантов», приуроченного к 878-летию Москвы. В этот вечер в на сцену поднимутся три яркие звезды: Rozalia, BLIZKEY и Меджикул.

Rozalia: Волшебство с первой ноты

Rozalia — это голос, который пленяет с первых аккордов. Ее хиты «Аладдин», «Голая» и «Завяжи мне глаза» обещают разорвать зал на хоры. Не упустите шанс насладиться ее живыми выступлениями!

BLIZKEY: Энергия и драйв

Следующим на сцену выйдет BLIZKEY, известный своим хитом «Горы». В этот раз горы переедут в сердце столицы, привнося с собой завораживающий гитарный драйв и энергичные прыжки со сцены. Подготовьтесь к яркому шоу!

Меджикул: Звук, ставший магией

Закроет вечер Меджикул — артист, который умеет превращать звук в магию. Его песни словно заклинания, погружающие зрителей в волшебную атмосферу.

Фестиваль «Планета для музыкантов» — это не просто концерт. Это финал лета, живое искусство, неожиданные коллаборации и возможность стать частью истории. Готовьте голоса для пения, заряжайте телефоны для записи мгновений, и оставляйте дома всё лишнее — музыка займёт всё пространство!

12 сентября
12 сентября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
