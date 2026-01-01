Планета детства без границ

Оповещения от Киноафиши
Концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра

Краснодарская филармония имени Пономаренко приглашает детей и их родителей на замечательный концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра. В программе прозвучат мелодии из популярных фильмов и мультфильмов: «Гарри Поттер», «Холодное сердце», «Дети капитана Гранта», «Аладдин» и классические песни из советских мультфильмов.

Музыка из любимых фильмов

Концерт станет настоящим праздником для любителей музыки из любимых экранных произведений и тех, кто ценит волшебные моменты детства. Эта музыка способна вернуть нас в беззаботные дни, наполненные весельем и верой в чудеса.

Волшебство музыки

Филармония предлагает юным зрителям и их родителям насладиться увлекательным музыкальным шоу вместе с талантливыми музыкантами. Каждый номер погружает в мир волшебства, где слышны трогательные мелодии и знакомые мотивы, которые согревают душу.

Март
14 марта суббота
11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 350 ₽

