Спектакль Планета Чудес

Сказка о Марко и его приключениях на неведомой планете

Театр «Мимигранты» готов представить зрителям захватывающий спектакль для детей, основанный на произведении Джанни Родари. Это добрая и умная история, рассчитанная на современных детей, которые продолжают мечтать и верить в чудеса.

В этой веселой фантасмагории главный герой — мальчуган по имени Марко. Он отправляется в удивительное приключение на праздничную планету, где каждый день наполнен весельем и играми. Здесь нет необходимости учиться и трудиться — только игры и вкусности!

Однако, несмотря на все радости новой планеты, Марко вскоре осознает, что его родная Земля, известная инопланетянам как планета Ясная, ближе и роднее ему. На Земле остаются его любимый дедушка, друзья и школа.

Как и в каждой настоящей сказке, эта история заканчивается счастливо. Повзрослевший после удивительных приключений, Марко возвращается домой, обретя новое понимание ценности родного мира.

Творческая команда

Сценическая версия и режиссура: Евгения Львова

Художник-постановщик и художник по костюмам: Анастасия Панфилова

Звукорежиссер: Олег Панин

Артисты

В спектакле участвуют талантливые актеры: Юрий Обсоков, Алексей Ильинский, Александра Краснопёрова, Никита Кузьмин, Евгений Борисов, Михаил Морозов, Мария Маджаро, Анастасия Хуртасенко, Олег Крамарь и Елизавета Иванцова.

Не упустите возможность насладиться этой fantastической историей, которая обязательно понравится любителям сказок и космических приключений!