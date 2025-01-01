Меню
Постановка
Мимигранты 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Сказка о Марко и его приключениях на неведомой планете

Театр «Мимигранты» готов представить зрителям захватывающий спектакль для детей, основанный на произведении Джанни Родари. Это добрая и умная история, рассчитанная на современных детей, которые продолжают мечтать и верить в чудеса.

В этой веселой фантасмагории главный герой — мальчуган по имени Марко. Он отправляется в удивительное приключение на праздничную планету, где каждый день наполнен весельем и играми. Здесь нет необходимости учиться и трудиться — только игры и вкусности!

Однако, несмотря на все радости новой планеты, Марко вскоре осознает, что его родная Земля, известная инопланетянам как планета Ясная, ближе и роднее ему. На Земле остаются его любимый дедушка, друзья и школа.

Как и в каждой настоящей сказке, эта история заканчивается счастливо. Повзрослевший после удивительных приключений, Марко возвращается домой, обретя новое понимание ценности родного мира.

Творческая команда

  • Сценическая версия и режиссура: Евгения Львова
  • Художник-постановщик и художник по костюмам: Анастасия Панфилова
  • Звукорежиссер: Олег Панин

Артисты

В спектакле участвуют талантливые актеры: Юрий Обсоков, Алексей Ильинский, Александра Краснопёрова, Никита Кузьмин, Евгений Борисов, Михаил Морозов, Мария Маджаро, Анастасия Хуртасенко, Олег Крамарь и Елизавета Иванцова.

Не упустите возможность насладиться этой fantastической историей, которая обязательно понравится любителям сказок и космических приключений!

Купить билет на спектакль Планета Чудес

Помощь с билетами
В других городах
Январь
25 января воскресенье
12:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽
14:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽

Фотографии

Планета Чудес Планета Чудес Планета Чудес Планета Чудес Планета Чудес

