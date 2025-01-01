Спектакль Планета Чудес

Театр «Мимигранты» готов представить зрителям захватывающий спектакль для детей, основанный на произведении Джанни Родари. Это добрая и умная история, рассчитанная на современных детей, которые продолжают мечтать и верить в чудеса.
В этой веселой фантасмагории главный герой — мальчуган по имени Марко. Он отправляется в удивительное приключение на праздничную планету, где каждый день наполнен весельем и играми. Здесь нет необходимости учиться и трудиться — только игры и вкусности!
Однако, несмотря на все радости новой планеты, Марко вскоре осознает, что его родная Земля, известная инопланетянам как планета Ясная, ближе и роднее ему. На Земле остаются его любимый дедушка, друзья и школа.
Как и в каждой настоящей сказке, эта история заканчивается счастливо. Повзрослевший после удивительных приключений, Марко возвращается домой, обретя новое понимание ценности родного мира.
В спектакле участвуют талантливые актеры: Юрий Обсоков, Алексей Ильинский, Александра Краснопёрова, Никита Кузьмин, Евгений Борисов, Михаил Морозов, Мария Маджаро, Анастасия Хуртасенко, Олег Крамарь и Елизавета Иванцова.
Не упустите возможность насладиться этой fantastической историей, которая обязательно понравится любителям сказок и космических приключений!