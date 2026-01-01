Органный концерт музыки из аниме

Концерт «Планета Аниме. Сны Миядзаки» – это уникальная возможность насладиться музыкой талантливого японского композитора Дзё Хисаиси в новом звучании. Под сводами Кафедрального собора Петра и Павла зрителей ждут незабываемые мелодии из фильмов Хаяо Миядзаки.

О программе

В программе выступления звучат авторские обработки известных композициям из мультфильмов, таких как:

«Мой сосед Тоторо»

«Ходячий замок»

«Навсикая из Долины ветров»

«Унесенные призраками»

«Принцесса Мононоке»

Выступление обещает быть насыщенным и запоминающимся благодаря оригинальному сочетанию инструментов: арфа, флейта и орган создадут утонченную палитру тембров, которые раскроют скрытую глубину знаменитых саундтреков.

Исполнители

На сцене выступят:

Надежда Сергеева – арфа

Олеся Кравченко – орган

Антон Паисов – флейта

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и ощутить всю красоту произведений Дзё Хисаиси в живом исполнении!