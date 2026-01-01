Музыкально-драматический спектакль о встрече с ангелами-хранителями

Приглашаем вас на музыкально-драматический спектакль «Планета ангелов» — совместный проект Юлии и Дианы Надервель. Это удивительное произведение сочетает в себе тонкую драматургию и глубокий философский сюжет.

Сюжет и герои

Спектакль рассказывает о сложном жизненном периоде трех молодых людей, потерявших родителей. Запутавшиеся и погрузившиеся в депрессию, эти вчерашние подростки попадают в ирреальный мир, где их ожидают встречи со своими иллюзиями.

Каждый из юных героев хорошо понимает, каково это — когда мир кажется несправедливым и бесчувственным. Их заветная мечта — вернуться в реальность счастливыми. Но как же, черт возьми, это сделать?

Встреча с Ангелами

За завесой реальности существуют Ангелы, обитающие на планете Шантисам. Их мечта — соединиться с предназначенным человеком и совершить акт истинного служения. Однако не всем удается соприкоснуться с ними.

Брату и сестрам повезло: им удалось встретиться со своими Хранителями. К чему приведет эта встреча? Ангелы, которых играют те же актеры, спасают ребят, попавших в ловушку «своих мыслей» и направляют их на путь выхода из темноты. Чудеса случаются там, где в них верят.

Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир и узнать, сможет ли судьба героев изменить их жизни к лучшему.