Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Планета ангелов
Киноафиша Планета ангелов

Спектакль Планета ангелов

6+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Музыкально-драматический спектакль о встрече с ангелами-хранителями

Приглашаем вас на музыкально-драматический спектакль «Планета ангелов» — совместный проект Юлии и Дианы Надервель. Это удивительное произведение сочетает в себе тонкую драматургию и глубокий философский сюжет.

Сюжет и герои

Спектакль рассказывает о сложном жизненном периоде трех молодых людей, потерявших родителей. Запутавшиеся и погрузившиеся в депрессию, эти вчерашние подростки попадают в ирреальный мир, где их ожидают встречи со своими иллюзиями.

Каждый из юных героев хорошо понимает, каково это — когда мир кажется несправедливым и бесчувственным. Их заветная мечта — вернуться в реальность счастливыми. Но как же, черт возьми, это сделать?

Встреча с Ангелами

За завесой реальности существуют Ангелы, обитающие на планете Шантисам. Их мечта — соединиться с предназначенным человеком и совершить акт истинного служения. Однако не всем удается соприкоснуться с ними.

Брату и сестрам повезло: им удалось встретиться со своими Хранителями. К чему приведет эта встреча? Ангелы, которых играют те же актеры, спасают ребят, попавших в ловушку «своих мыслей» и направляют их на путь выхода из темноты. Чудеса случаются там, где в них верят.

Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир и узнать, сможет ли судьба героев изменить их жизни к лучшему.

Режиссер
Юлия Надервель
В ролях
Александра Юдина
Константин Гайдук
Диана Лямина
Алиса Салимбаева
Александр Шепель

Фотографии

Планета ангелов Планета ангелов Планета ангелов Планета ангелов Планета ангелов Планета ангелов
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше