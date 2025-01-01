Меню
Планета 9
Билеты от 1000₽
Киноафиша Планета 9

Планета 9

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Инопланетный рок: концерт группы «Планета 9» в Мумий Тролль Music Bar

5 октября в московском рок-клубе Мумий Тролль Music Bar состоится уникальное событие — концерт группы «Планета 9». Этот вечер приурочен к первому юбилею выхода их дебютного сингла «Пульсары». Группа обещает подарить зрителям увлекательное музыкальное путешествие в мир космического рока.

Зажигаем под энергичные рифы

Музыканты «Планета 9» порадуют поклонников как динамичными гитарными композициями, так и лирическими балладами. С момента последнего концерта в МТ Бар они выпустили четыре новых сингла, которые также будут представлены публике.

Новый материал и атмосфера космоса

На октябрьском концерте зрители смогут стать первыми слушателями нового материала группы. Судя по всему, вечер обещает быть наполненным не только хорошей музыкой, но и космической энергетикой.

Приглашаем на звездолет

Приходите, чтобы насладиться мощными гитарными рифами и космическими звуками. Стартуем в 20:00. Не упустите возможность стать частью этого музыкального космоса!

5 октября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1000 ₽

