5 октября в московском рок-клубе Мумий Тролль Music Bar состоится уникальное событие — концерт группы «Планета 9». Этот вечер приурочен к первому юбилею выхода их дебютного сингла «Пульсары». Группа обещает подарить зрителям увлекательное музыкальное путешествие в мир космического рока.
Музыканты «Планета 9» порадуют поклонников как динамичными гитарными композициями, так и лирическими балладами. С момента последнего концерта в МТ Бар они выпустили четыре новых сингла, которые также будут представлены публике.
На октябрьском концерте зрители смогут стать первыми слушателями нового материала группы. Судя по всему, вечер обещает быть наполненным не только хорошей музыкой, но и космической энергетикой.
Приходите, чтобы насладиться мощными гитарными рифами и космическими звуками. Стартуем в 20:00. Не упустите возможность стать частью этого музыкального космоса!