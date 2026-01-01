Авторская музыка от квартета PLANCK'sTONe

Погрузитесь в мир альтернативного джаза высочайшего качества от уникального квартета PLANCK'sTONe. Четыре talented музыканта создают звучание, воплощая в себе свои «привычки», в которых смешаны элементы фанка, фьюжна, классики, авангарда, дарк-джаза и фри-джаза. Это – все, что движется в бескрайних просторах джазового музыкального направления.

Победители конкурсов

Квартет является победителем ряда престижных конкурсов и фестивалей, включая #STAYHOMEJAZZCHALLENGE – карантинный онлайн-конкурс от продюсерского центра Игоря Бутмана. Они также стали лауреатами 14-й киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards и обладателями 1-й премии Всероссийского конкурса авторского джаза EverJazz в Екатеринбурге. Более того, их выступления были отмечены на фестивалях «Усадьба Jazz. Сочи» и NewOpen 2021.

Широкий спектр выступлений

PLANCK'sTONe активно участвует в различных российских и международных фестивалях. В их графике значатся «Jazzовые сезоны Игоря Бутмана в Горках Ленинских», «Триумф джаза», The New Era Of The Jazz в клубе ESSE и фестиваль «Таврида Арт». Кроме того, они являются дипломантами конкурсов OKLiveBands, «Рояль в джазе», Gnesin jazz и других.

Команда и музыкальный состав

На сцену проекта PLANCK'sTONe выйдут:

Павел Алексеев – саксофон, композитор

Слава Косоротов – ударные

Слава Фомин – бас-гитара, контрабас

Сергей Ционов – клавишные

Квартет активно концертирует в столичных топ-клубах, таких как клуб Алексея Козлова, клуб Игоря Бутмана и клуб ESSE, обеспечивая зрителям незабываемые музыкальные впечатления.