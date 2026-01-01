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Planck’Stone
Билеты от 1000₽
Киноафиша Planck’Stone

Planck’Stone

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Авторская музыка от квартета PLANCK'sTONe

Погрузитесь в мир альтернативного джаза высочайшего качества от уникального квартета PLANCK'sTONe. Четыре talented музыканта создают звучание, воплощая в себе свои «привычки», в которых смешаны элементы фанка, фьюжна, классики, авангарда, дарк-джаза и фри-джаза. Это – все, что движется в бескрайних просторах джазового музыкального направления.

Победители конкурсов

Квартет является победителем ряда престижных конкурсов и фестивалей, включая #STAYHOMEJAZZCHALLENGE – карантинный онлайн-конкурс от продюсерского центра Игоря Бутмана. Они также стали лауреатами 14-й киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards и обладателями 1-й премии Всероссийского конкурса авторского джаза EverJazz в Екатеринбурге. Более того, их выступления были отмечены на фестивалях «Усадьба Jazz. Сочи» и NewOpen 2021.

Широкий спектр выступлений

PLANCK'sTONe активно участвует в различных российских и международных фестивалях. В их графике значатся «Jazzовые сезоны Игоря Бутмана в Горках Ленинских», «Триумф джаза», The New Era Of The Jazz в клубе ESSE и фестиваль «Таврида Арт». Кроме того, они являются дипломантами конкурсов OKLiveBands, «Рояль в джазе», Gnesin jazz и других.

Команда и музыкальный состав

На сцену проекта PLANCK'sTONe выйдут:

  • Павел Алексеев – саксофон, композитор
  • Слава Косоротов – ударные
  • Слава Фомин – бас-гитара, контрабас
  • Сергей Ционов – клавишные

Квартет активно концертирует в столичных топ-клубах, таких как клуб Алексея Козлова, клуб Игоря Бутмана и клуб ESSE, обеспечивая зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

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Июль
15 июля среда
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

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21 октября в 19:00 Дом музыки
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Алекс Абра. Музыкально-комедийное шоу «Джаз из кинофильмов»
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17 июля в 21:00 Клуб Алексея Козлова. Unplugged
Билеты
Gnessin Air на Знаменке. Летний джаз
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Gnessin Air на Знаменке. Летний джаз

10 августа в 20:00 МССМШ им. Гнесиных
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