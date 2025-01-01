Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
План Такой
Билеты от 800₽
Киноафиша План Такой

План Такой

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Бессмертные хиты В. Цоя в исполнении группы "План Такой"

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт группы "План Такой", посвященный бессмертным хитам культового рок-коллектива В. Цоя. Это не просто выступление, а возможность соприкоснуться с истинным духом русского рока.

Погружение в атмосферу настоящего рока

Слушатели смогут насладиться знакомыми риффами и проникновенными текстами, которые стали символом целого поколения. Хиты, такие как «Кино» и «Группа крови», помогут вам вновь пережить сильные эмоции и воспоминания о прошлом. Концерт пройдет в атмосфере ностальгии и энергии, продиктованной творчеством В. Цоя.

Не упустите шанс!

Это событие — отличная возможность провести вечер в компании единомышленников, разделяющих любовь к музыке и творчеству легендарного артиста. Не пропустите — будет мощно!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
22:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
12 августа в 20:00 Escobar
от 790 ₽
Чайковский. Опера «Пиковая дама»
6+
Классическая музыка
Чайковский. Опера «Пиковая дама»
16 декабря в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 4000 ₽
Metal Maniacs. Metallica Tribute Show
18+
Рок
Metal Maniacs. Metallica Tribute Show
12 сентября в 19:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше