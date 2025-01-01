Бессмертные хиты В. Цоя в исполнении группы "План Такой"

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт группы "План Такой", посвященный бессмертным хитам культового рок-коллектива В. Цоя. Это не просто выступление, а возможность соприкоснуться с истинным духом русского рока.

Погружение в атмосферу настоящего рока

Слушатели смогут насладиться знакомыми риффами и проникновенными текстами, которые стали символом целого поколения. Хиты, такие как «Кино» и «Группа крови», помогут вам вновь пережить сильные эмоции и воспоминания о прошлом. Концерт пройдет в атмосфере ностальгии и энергии, продиктованной творчеством В. Цоя.

Не упустите шанс!

Это событие — отличная возможность провести вечер в компании единомышленников, разделяющих любовь к музыке и творчеству легендарного артиста. Не пропустите — будет мощно!