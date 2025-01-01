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План Ломоносова. Тур в честь 15-летия группы
Киноафиша План Ломоносова. Тур в честь 15-летия группы

План Ломоносова. Тур в честь 15-летия группы

Задиристый хардкор-панк с чувством самоиронии 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

2025 год — нам 15 лет!

Кажется, совсем недавно «План Ломоносова» только начинал свою историю: первые репетиции, первые аккорды, первые песни… Да и названия ещё такого не было! А вот уже 15 лет, как мы пишем альбомы, снимаем клипы и гастролируем по всему миру.

Юбилейный тур
В честь пятнадцатилетия «План Ломоносова» отправляется в тур! Мы сыграем большие сольные концерты и порадуем вас отличной, разнообразной программой, включающей лучшие песни со всех альбомов, созданных за эти годы.

Энергия и позитив
Слэм, угар и море позитива гарантированы! Хой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 10 октября
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
20:00 от 1900 ₽

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