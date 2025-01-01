План Ломоносова. Тур в честь 15-летия группы

2025 год — нам 15 лет!

Кажется, совсем недавно «План Ломоносова» только начинал свою историю: первые репетиции, первые аккорды, первые песни… Да и названия ещё такого не было! А вот уже 15 лет, как мы пишем альбомы, снимаем клипы и гастролируем по всему миру.

Юбилейный тур

В честь пятнадцатилетия «План Ломоносова» отправляется в тур! Мы сыграем большие сольные концерты и порадуем вас отличной, разнообразной программой, включающей лучшие песни со всех альбомов, созданных за эти годы.

Энергия и позитив

Слэм, угар и море позитива гарантированы! Хой!