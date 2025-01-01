Спектакль Пламя Парижа

Балет о французской рреволюции в Михайловском театре

«Пламя Парижа» — легендарный балетный спектакль, посвященный событиям Великой французской революции, является одной из самых больших удач советского музыкального театра. Этот спектакль потряс зрителей в свое время настолько, что они вставали с мест и пели вместе с артистами Марсельезу во весь голос, не делая поправки на театральную условность.

Сюжет и постановка

Воссозданный на сцене Михайловского театра с уважением к стилю «золотого века» советского балета, спектакль сохраняет хореографический текст и мизансцены оригинала, при этом воскрешая революционный пыл и драйв той эпохи. Это яркое и зрелищное шоу представляет собой масштабную историко-романтическую фреску, в которой занято более ста человек: артисты балета, миманс, хор.

Танец и актерское мастерство

В этом спектакле уникальным образом сплавлены танец и актерское мастерство, создавая особое существование персонажей на сцене. Действие разворачивается стремительно, не требуя дополнительных пояснений, что придает ему живость и энергичность. Балет продолжает быть источником радости и вдохновения для зрителей, укрепляя веру в идеалы революции и в борьбу за свободу.