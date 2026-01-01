Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Plamenev
Киноафиша Plamenev

Plamenev

16+
Возраст 16+

О концерте

Павел Пламенев представляет сольный концерт в Рязани

Павел Пламенев, одна из ярчайших фигур русского рока, выступит с уникальной сольной программой. На концерте будут представлены его главные хиты, каждая из которых становилась символом эпохи и находила отклик в сердце слушателей.

Глубокий смысл и эмоции в каждой песне

Музыка Павла Пламенева — это не просто песни, а отдельные истории, наполненные глубокими эмоциональными переживаниями. Темы, которые он затрагивает, касаются таких важных аспектов, как любовь, самопознание, преодоление трудностей, а также поиск гармонии с собой и окружающим миром. Эти произведения способны вдохновить и порадовать каждого, кто решит посетить концерт.

Не упустите возможность!

Концерт Павла Пламенева станет не только музыкальным событием, но и важным моментом для всех, кто ценит искреннюю и глубокую музыку. Уникальная атмосфера и неподражаемое исполнение создадут незабываемые впечатления для каждого зрителя.

Купить билет на концерт Plamenev

Помощь с билетами
В других городах
Май
Август
Сентябрь
21 мая четверг
20:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2000 ₽
27 мая среда
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 2800 ₽
28 мая четверг
19:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 2500 ₽
7 августа пятница
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 2500 ₽
15 сентября вторник
20:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Пятничный стендап
18+
Юмор
Пятничный стендап
6 марта в 18:00 Стендап-клуб «Хэдлайнер»
от 1100 ₽
Стендап на Заводе
18+
Юмор
Стендап на Заводе
28 февраля в 19:00 Завод
от 700 ₽
Горшенев. Юбилейный тур
12+
Рок
Горшенев. Юбилейный тур
13 марта в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше