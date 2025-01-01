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Плаксы
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Плаксы

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Закрытие фестивального сезона с "Плаксы" в МТ баре

Московские ска-панки «Плаксы» приглашают всех любителей живой музыки на грандиозный сольный концерт, который станет финальным аккордом их фестивального сезона. Мероприятие пройдет в легендарном МТ баре, известном своими уникальными атмосферными вечеринками.

Программа концерта

Концерт под названием «Вперёд, в прошлое» обещает быть насыщенным. Группа сделает акцент на своих ранних песнях, которые уже стали классикой, а также представит премьеру новых хитов. Это отличная возможность для фанатов вспомнить любимые композиции и оценить свежие творения музыкантов.

Не упустите шанс!

Не пропустите эксклюзивное выступление «Плаксы»! Это не просто концерт, а погружение в историю группы, которая на протяжении многих лет радует слушателей своим уникальным стилем и энергией. Подготовьтесь к зажигательному шоу и незабываемой атмосфере!

Интересные факты о группе

  • Группа «Плаксы» образовалась в 2010 году и быстро завоевала популярность на российской сцене.
  • Их музыка сочетает элементы ска, панка и регги, что делает их звучание уникальным.
  • «Плаксы» активно выступают на различных фестивалях и концертах, что позволяет им расширять свою аудиторию.

Приходите на концерт и станьте частью музыкальной истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1000 ₽

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