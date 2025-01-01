Московские ска-панки «Плаксы» приглашают всех любителей живой музыки на грандиозный сольный концерт, который станет финальным аккордом их фестивального сезона. Мероприятие пройдет в легендарном МТ баре, известном своими уникальными атмосферными вечеринками.
Концерт под названием «Вперёд, в прошлое» обещает быть насыщенным. Группа сделает акцент на своих ранних песнях, которые уже стали классикой, а также представит премьеру новых хитов. Это отличная возможность для фанатов вспомнить любимые композиции и оценить свежие творения музыкантов.
Не пропустите эксклюзивное выступление «Плаксы»! Это не просто концерт, а погружение в историю группы, которая на протяжении многих лет радует слушателей своим уникальным стилем и энергией. Подготовьтесь к зажигательному шоу и незабываемой атмосфере!
Приходите на концерт и станьте частью музыкальной истории!