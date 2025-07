Placebo tribute by Picasso Blue

Ночь с Picasso Blue: трибьют Placebo на Арбате

Говорит ли вам о чем-то строчка «Baby, did you forget to take your meds»? Если да, то вам однозначно стоит провести вечер с группой Picasso Blue — профессиональным трибьют-проектом, посвященным творчеству легендарных британских рокеров Placebo.

О проекте

Пятеро опытных музыкантов во главе с аутентичным вокалистом подготовили большую программу, включающую как известные хиты Placebo, так и редкие песни, которые обязательно оценят самые искушенные фанаты.

Что ожидать

Качественное и достоверное исполнение, драйв, страсть и настоящая рок-н-ролльная атмосфера — после выступлений Picasso Blue зрители часто делятся впечатлениями, как будто они побывали на концерте самих Placebo.

Не пропустите

Приходите, чтобы увидеть это своими глазами! Это будет незабываемый вечер, наполненный музыкой, эмоциями и энергией, которая заставит ваше сердце биться быстрее.