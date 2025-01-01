Placebo tribute by Picasso Blue

Говорит ли вам о чем-то строчка «Baby, did you forget to take your meds»? Если да, то вам однозначно стоит провести вечер с группой Picasso Blue — профессиональным трибьют-проектом, посвященным творчеству легендарных британских рокеров Placebo.
Пятеро опытных музыкантов во главе с аутентичным вокалистом подготовили большую программу, включающую как известные хиты Placebo, так и редкие песни, которые обязательно оценят самые искушенные фанаты.
Качественное и достоверное исполнение, драйв, страсть и настоящая рок-н-ролльная атмосфера — после выступлений Picasso Blue зрители часто делятся впечатлениями, как будто они побывали на концерте самих Placebo.
Приходите, чтобы увидеть это своими глазами! Это будет незабываемый вечер, наполненный музыкой, эмоциями и энергией, которая заставит ваше сердце биться быстрее.