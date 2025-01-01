Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Әпке (Сестра)
Киноафиша Әпке (Сестра)

Спектакль Әпке (Сестра)

Постановка
ТЮЗ им. Г. Мусрепова

О спектакле

Спектакль «Сестра» в ТЮЗе им. Г. Мусрепова

Драма «Сестра» раскрывает изменения в обществе и сознании человека, а также их влияние на национальные ценности. Это сценическое произведение ставит перед зрителем актуальные вопросы через напряженные отношения между родителями и детьми-сиротами.

Спектакль не только заставляет осмыслить бытие и понимание друг друга, но и вызывает глубокие размышления, особенно у молодежи. Главная цель театра — представить значимый спектакль, отражающий проблемы современности через призму отношений брата и сестры в одной семье.

Новая постановка

Режиссер М. Хабибуллин создал новую интерпретацию пьесы, несмотря на то, что она была написана в прошлом веке. Постановка поднимает важные и современные темы, которые остаются актуальными и сегодня.

Значимость спектакля

«Сестра» — это не просто спектакль, это важный диалог о семейных ценностях и взаимопонимании. Мы приглашаем зрителей, чтобы вместе задуматься о текущих вызовах общества и о том, как они отражаются на отдельных лицах и семьях.

Купить билет на спектакль Әпке (Сестра)

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
26 декабря пятница
18:30
ТЮЗ им. Г. Мусрепова г. Алматы, пр. Абылай хана 38
от 1500 ₽

В ближайшие дни

И падал волшебно снег...
Детские елки Детский
И падал волшебно снег...
29 декабря в 10:00 Дворец Школьников
от 2500 ₽
Кішкентай ханзаданың оралуы (Возвращение Маленького принца)
Детский
Кішкентай ханзаданың оралуы (Возвращение Маленького принца)
12 декабря в 11:00 ТЮЗ им. Г. Мусрепова
от 1500 ₽
Щелкунчик
Детский Премьера Детские елки
Щелкунчик
13 декабря в 12:00 Тотальный театр
от 8000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше